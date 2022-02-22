Разведка назвала города, которым грозит нападение РФ - СМИ

Россия не планирует останавливаться на Донбассе и может пойти на дальнейшее наступление по территории Украины, сообщает УНИАН.

Об этом во время совещания в Офисе президента при участии руководства Верховной Рады и фракций заявили представители украинской разведки, сообщает УП со ссылкой на собственные источники.

"Сначала докладывали силовики, которые говорили об актуальной ситуации с безопасностью, а также делились возможными прогнозами событий. Украинская разведка имеет данные, что якобы Россия не планирует останавливаться на Донбассе и хочет продолжать военную эскалацию дальше. Прежде всего, в зоне риска находятся Харьков, Херсон и Киев, как сказали представители разведки" , - пишет издание.

По данным журналистов, на совещании также якобы прозвучала информация о вероятном ухудшении ситуации с безопасностью на Донбассе в ближайшие два дня.

Участники встречи также обсудили введение чрезвычайного положения в приграничных с РФ областях. Окончательное решение, по данным СМИ, решили принять по итогам событий ночи на 23 февраля в районе проведения ООС.