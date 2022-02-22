Появился список стран, осудивших признание "ЛДНР" Россией

На данный момент решение президента России Владимира Путина о признании независимости "ЛНР" и "ДНР" поддержали всего четыре страны – Куба, Венесуэла, Никарагуа и Сирия. Такой же позиции придерживаются в непризнанных Южной Осетии и Абхазии, сообщает Обозреватель.

Весь же цивилизованный мир в этом вопросе на стороне Украины. Соответствующую карту в своем Telegram-канале опубликовал блогер Олег Шарп.

Какие страны поддержали и осудили Путина из-за "Л/ДНР". Источник: Telegram-канал Олега Шарпа

Осудили решение Путина в Евросоюзе, Великобритании, США, Канаде, Норвегии, Турции, Грузии, Албании. Соединенные Штаты при этом уже объявили о введении санкций против псевдореспублик, а Британия – против России из-за признания ею "Л/ДНР". В то же время в ЕС уже подготовили пакет ограничительных мер.

Беларусь прокомментировала это "признание" неоднозначно. В МИД страны заявили, что "с уважением и пониманием" воспринимают это решение российской стороны, но сама Беларусь пока прямо не говорила о признании или же непризнании "Л/ДНР".