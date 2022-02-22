В Азовское море запретили выход маломерных судов

С 22 февраля по 27 февраля в акваторию Азовского моря запрещен выход маломерных судов, других плавсредств, а также судов флота рыбной промышленности, сообщает Укринформ.

"Учитывая наращивание присутствия в Азовском море корабельно-катерного состава военно-морского флота РФ, закрытие значительной части акватории моря для плавания в связи с проведением военных учебных стрельб существует большая вероятность провокаций. С целью предотвращения дестабилизации ситуации у побережья Азовского моря, сохранения жизни и здоровья граждан, с 08.00 22 февраля по 20.00 27 февраля 2022 года запрещен выход в море маломерных судов, других плавсредств, а также судов флота рыбной промышленности, не подлежащих техническому надзору классификационного общества, их выпуск, плавание и пребывание в территориальном море и внутренних водах Украины" , - информирует Донецкий пограничный отряд в Фейсбуке.

Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с решением Российской Федерации о блокировании части акваторий Черного и Азовского морей и Керченского пролива под предлогом проведения военно-морских учений. Россия решила отменить перекрытие южной части Азовского моря, которое планировалось закрыть для судоходства на период с 13 по 19 февраля под предлогом военно-морских учений.