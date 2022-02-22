Канада вводит антироссийские санкции

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что страна ввела санкции в отношении России из-за признания "ДНР" и "ЛНР", сообщает Лента.Ру.

По словам премьера, Канада запрещает своим гражданам любую финансовую деятельность с "ЛДНР". Страна также введет санкции против членов российского парламента, которые голосовали за признание Донбасса.

"Мы запрещаем канадцам вести операции с покупкой российского госдолга, введем дополнительные санкции в отношении двух госбанков России и запретим любые финансовые операции с ними" , — сказал он.

Он также сообщил, что Канада усиливает свое военное присутствие в Европе, «на земле, на воде, и в воздухе».