Канада вводит санкции против депутатов и банков РФ

Канада объявила о новых санкциях против России в связи с признанием ею ОРДЛО, сообщает Украинская правда.

Согласно информации CBC cо ссылкой на премьера Канады Джастина Трюдо, санкции включают в себя запрет канадцам на любые финансовые операции с так называемыми "ЛНР" и "ДНР".

Также канадцам будут запрещены операции c суверенным долгом России и иметь дело с двумя поддерживаемыми государством российскими банками. Оттава также наложит санкции на членов российского парламента, проголосовавших "за" насчет признания ОРДЛО.

Трюдо заявил, что санкции "будут действовать до тех пор, пока не будет восстановлена ​​территориальная целостность Украины".