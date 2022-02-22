Признание "ЛДНР": Блинкен и Кулеба выступили с заявлениями

Государственный секретарь США Энтони Блинкен отказался от встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. В то же время глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что у Киева есть запасной план на случай, если дипломатия не поможет, сообщает Обозреватель.

Об этом они заявили на общей пресс-конференции в Вашингтоне 22 февраля после переговоров. В то же время Блинкен и Кулеба заверили, что их страны привержены прежде всего дипломатическому урегулированию.

Что сказал глава Госдепа

Блинкен рассказал о введении санкций против России и анонсировал блокировку "Северного потока-2". Он отметил, что 22 февраля канцлер Германии Олаф Шольц на неопределенное время приостановил запуск трубопровода.

Также он отметил, что действия Кремля направлены на разрушение украинской демократии, а Путин своим решением показал, что Минских соглашений больше не существует.

Госсекретарь обратил внимание на то, что, по Будапештскому меморандуму, именно Россия должна была обеспечивать безопасность Украины.

Блинкен пояснил, что ввиду всех событий встреча с главой МИД РФ Лавровым не имеет смысла. Он подчеркнул, что она была запланирована при условии, что Россия откажется от вторжения в Украину.

"Сейчас мы видим, что вторжение начинается, и Россия продемонстрировала отрицание дипломатии, сейчас нет смысла в этой встрече" , – отметил глава Госдепа.

Заявление Кулебы

Министр иностранных дел Кулеба в свою очередь заявил, что ни Украина, ни весь цивилизованный мир не признает "независимость" "Л/ДНР".

Он отметил, что у Украины есть два плана, чтобы остановить российское вторжение. План "А" предусматривает дипломатические усилия, а план "Б" – борьба за каждый клочок земли.

"План "Б": бороться за каждый дюйм нашей земли, в каждом городе, в каждом селе. Бороться до нашей победы" , – сказал он.

Кроме того, Кулеба подчеркнул, что пока нет планов эвакуировать какие-либо города, в частности Харьков или Мариуполь.

Также он поблагодарил партнеров Украины за санкции и выразил надежду, что ограничительные меры только будут усилены в случае дальнейшей эскалации.