Генсек ООН назвал смертельным ударом по "Минску" признание "ЛДНР"

Генсек ООН назвал смертельным ударом по "Минску" признание "ЛДНР"

Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал "смертельным ударом" по Минским соглашениям решение России признать независимость "ДНР" и "ЛНР", сообщает Лента.Ру.

"Это смертельный удар по Минским соглашениям, одобренным Советом Безопасности", — сказал генсек.

По его мнению, Россия, признав Донбасс, нарушила суверенитет Украины.

"Решение Российской Федерации признать так называемую "независимость" отдельных районов Донецкой и Луганской областей является нарушением территориальной целостности и суверенитета Украины", — сказал Гутерреш.

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