Генсек ООН назвал смертельным ударом по "Минску" признание "ЛДНР"
Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал "смертельным ударом" по Минским соглашениям решение России признать независимость "ДНР" и "ЛНР", сообщает Лента.Ру.
"Это смертельный удар по Минским соглашениям, одобренным Советом Безопасности", — сказал генсек.
По его мнению, Россия, признав Донбасс, нарушила суверенитет Украины.
"Решение Российской Федерации признать так называемую "независимость" отдельных районов Донецкой и Луганской областей является нарушением территориальной целостности и суверенитета Украины", — сказал Гутерреш.