Юрий Дудь публично поддержал Украину

Известный российский журналист Юрий Дудь осудил признание "ЛДНР" Россией и высказался в поддержку Украины, сообщает УНИАН.

Пост он опубликовал в Instagram. Он рассказал о своей недавней поездке в Норвегию и предложил сравнить норвежский Киркенес с российским Заполярным или Никелем.

"Есть много причин, почему у них – нефть и газ и вот так, а у нас - нефть и газ и вот так вот. Вчера большинство из этих причин мы снова наблюдали. Увлекшийся историей император. Свита с ампутированным мнением и волей. Пропагандистский эскорт, так складно и так сладко одобряющий войну из теплых столичных квартир. Ну и решения, которые вся эта тусовка принимает" , - написал журналист.

Дудь подчеркнул, что не выбирал эту власть и не поддерживает "ее имперский угар". Также он напомнил ответ солиста группы Animal Джаz Александра Красовицкого на вопрос о происходящем между Россией и Украиной.

"Жесть. Трагедия. И чувство вины <…> Вот эти все зеленые человечки, вот это все вмешательство со стороны – это бесконечные чувства моего стыда и вины. С одной стороны – за то, что я не могу повлиять. С другой – за то, что это моя страна, хотя я вроде бы напрямую и не ответственен за эти вещи" , - сказал Красовицкий в интервью.

По словам журналиста, ответ музыканта очень близок к тому, что он испытывает сейчас.