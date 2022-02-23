Украинцам хотят разрешить записываться в терроборону через "Дія"

Украинцам хотят разрешить записываться в ряды территориальной обороны через сервис "Дія".﻿ Об этом сказал председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, сообщает УНИАН.

Он отметил, что это позволит избавиться от бюрократии.

"Мы там, кстати, проговорили также хорошую инициативу, чтобы Минцифры через "Дию" сделал запись территориальной обороны" , - рассказал Арахамия в комментарии журналистам после встречи президента Украины с лидерами фракций и групп Верховной Рады.

По его словам, сейчас многие отказываются записываться в территориальную оборону из-за большого списка документов, справок, которые нужно собрать. Необходимо все организовать так, чтобы записаться в территориальную оборону "можно было в несколько кликов".

Арахамия отметил, что также речь шла о необходимости принятии закона об оружии, что дало бы людям возможность "самостоятельно покупать оружие и потом записываться в территориальную оборону".