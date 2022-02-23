США готовы расширить пакет санкций против РФ

Соединенные Штаты готовы при необходимости ввести санкции в отношении российских "Сбербанка" и ВТБ. Администрация Джо Байдена не исключает отключения России от Swift, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.

Об этом говорилось на брифинге высокопоставленного чиновника в Белом доме. Власти США продолжают рассматривать все варианты действий в том, что касается новых потенциальных санкций против России, заявил представитель американской администрации.

"Позвольте мне быть предельно ясным, ни одно российское финансовое учреждение не находится в безопасности. Если это вторжение продолжится, то мы готовы нажать кнопку, чтобы предпринять дальнейшие действия в отношении самых крупных российских финансовых институтов, включая "Сбербанк" и ВТБ, чьи совокупные активы составляют почти 750 млрд долларов" , - сказал он.

Чиновнику был также задан вопрос, почему Вашингтон решил не вводить санкции против российского президента в нынешнем пакете, однако он не стал это уточнять.

"Что касается президента Путина, то я просто повторю то, что президент США Джо Байден говорил: все варианты действий продолжают рассматриваться" , - сказал он.

Соединенные Штаты не исключают возможности отключения РФ от системы межбанковских платежей SWIFT, сообщил чиновник.

"SWIFT не входит в первую часть пакета санкций. Но это остается одной из опций, которую мы можем использовать в зависимости от того, какой следующий шаг сделает Россия" , - сказал он.

Ранее, президент США Джо Байден объявил о решении ввести санкции против России вечером во вторник. На такой шаг он пошел после решения России признать так называемые "ДНР" и "ЛНР". В частности санкции коснуться банков, российских чиновников и членов их семей.