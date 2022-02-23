Байден не планирует встречи с Путиным - Белый дом

Президент США Джо Байден не планирует участвовать в саммите с президентом РФ Владимиром Путиным.﻿﻿ Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, сообщает Украинская правда.

"Дипломатия не может быть успешной, если Россия не изменит курс. И, как сказал (Блинкен - Ред.), для него было бы нецелесообразно проводить сейчас встречу со своим коллегой, министром иностранных дел Лавровым. И всегда предполагалось, что после этого будет какое-либо взаимодействие с президентом Путиным. Поэтому это точно не входит в планы" , - приводит слова Псаки WP.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен отменил встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

На вопрос, какие действия США должны увидеть со стороны России для проведения встречи, Псаки сказала "деэскалация".

Она отметила, что решение Блинкена отменить встречу с Лавровым не означает прекращения дипломатического подхода.



