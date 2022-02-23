Кулеба обсудил с главой Пентагона обороноспособность Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил дальнейшее практическое укрепление обороноспособности Украины с министром обороны США Ллойдом Остином, сообщает Интерфакс-Украина.

"Руководитель американского оборонного ведомства выразил непоколебимую поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины и заверил в готовности США к дальнейшему наращиванию военно-технического сотрудничества с Украиной" , - информирует пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

В ответ Кулеба выразил благодарность США за поддержку Украины и укрепление вооруженных сил.

Также оба министра обсудили практические шаги в защите Украины, в частности, развитие сотрудничества в отраслях противовоздушной и противоракетной обороны.