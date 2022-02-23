Канада отправляет в Латвию дополнительные войска

Канада отправляет до 460 военнослужащих Канадских вооруженных сил, фрегаты и морской патрульный самолет в Латвию. Войска и техника будут развернуты в рамках существующей военной миссии Операция Обеспечение (Operation Reassurance), сообщает Новое время.

Как передает CBC, канадские власти пошли на этот шаг через несколько недель после того, как страна приказала своим военным инструкторам покинуть Украину и перенесла свое посольство во Львов из Киева на фоне возможного российского вторжения.

"Мы делаем это, чтобы укрепить нашу приверженность НАТО и способствовать миру и безопасности в Европе" , — сказал Трюдо.

Ранее сообщалось, что США перебросят в страны Балтии и Восточную Европу истребители F-35 и ударные вертолеты Apache.