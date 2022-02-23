Обстрелы на Донбассе: Красногоровка осталась без электроснабжения
Город Красногоровка в Донецкой области снова лишен электроснабжения, сообщает Интерфакс-Украина.
"Сегодня, в 17.35, предварительно в результате боевых действий, обесточен г. Красногоровка Покровского района. Без электроснабжения осталось около 7 тысяч человек", - говорится в сообщении на официальном Телеграмм канале министерства внутренних дел Украины.
Также отмечается, что спасатели ГСЧС обеспечивают функционирование пункта предоставления помощи местному населению.
"В 19.25 подразделения ГСЧС развернули и обеспечили функционирование пункта предоставления помощи населению на базе общеобразовательной школы № 5 г. Красногоровка. Также обеспечено электроснабжение котельной, обеспечивающей обогрев здания школы", - сообщает пресс-центр
Возле пункта оказания помощи постоянно дежурят спасатели.