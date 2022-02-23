"Власти" Крыма подготовили иск к Украине о "водной блокаде"

«Власти» Крыма завершили подготовку первого иска к Киеву по так называемой «водной блокаде». В нем потребуют якобы «возместить ущерб», сообщает Новое время.

Об этом сообщил «РИА Новости» так называемый «глава комитета по законодательству крымского парламента» Сергей Трофимов.

Ранее на международной онлайн-конференции заместитель директора департамента информации и печати МИД России Илья Тимохов заявил, что «водная блокада» оккупированного Крыма со стороны Украины способствует росту международной напряженности.

Позиция Украины остается четкой: возобновление поставок днепровской воды в Крым возможно только после его демилитаризации и деоккупации, заявили в министерстве.