У властей есть план на случай расширения агрессии РФ - Шмыгаль

У властей есть план на случай обострения ситуации в связи с агрессией Российской Федерации.﻿ Об этом заявил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает Укринформ.

«И у правительства план есть, и у наших военных. Все эти планы, конечно, разработаны. Часть из них имеют гриф «секретно», безусловно, мы не будем их сейчас в эфире обсуждать. Но поверьте, что мы готовы, все планы сформированы» , – сказал Шмыгаль в эфире программы «Свобода слова на ICTV».

По его словам, ВСУ подготовлены, ежедневно на уровне президента и правительства проводятся встречи и совещания по текущей ситуации в сфере безопасности.