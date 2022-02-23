У властей есть план на случай расширения агрессии РФ - Шмыгаль
У властей есть план на случай обострения ситуации в связи с агрессией Российской Федерации. Об этом заявил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает Укринформ.
«И у правительства план есть, и у наших военных. Все эти планы, конечно, разработаны. Часть из них имеют гриф «секретно», безусловно, мы не будем их сейчас в эфире обсуждать. Но поверьте, что мы готовы, все планы сформированы», – сказал Шмыгаль в эфире программы «Свобода слова на ICTV».
По его словам, ВСУ подготовлены, ежедневно на уровне президента и правительства проводятся встречи и совещания по текущей ситуации в сфере безопасности.
«Наша логистика, Укрзализныця, вся инфраструктура в областях практически у всех готова ко всем возможным сценариям развития ситуации в Украине», - сказал глава правительства.