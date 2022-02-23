Глава Укроборонпрома назвал ложью слова Путина о самолетах "Антонова"

Гендиректор ДК «Укроборонпром» Юрий Гусев назвал откровенным враньем и манипуляцией слова президента России о том, что государственное предприятие «Антонов» много лет не выпускает самолеты, сообщает Укринформ.

«В своих словах об Украине президент России Владимир Путин рассказал какие откровенно дикие и неприемлемые вещи. Он вспомнил наш легендарный «Антонов», сказал, что многие годы предприятие не выпускает самолеты. В рамках повышения осведомленности об Украине я как генеральный директор Государственного концерна «Укроборонпром» утверждаю следующее. Все сказанное – ложь и манипуляция» , – написал Гусев в своем блоге.

По его словам, сейчас на предприятии создают транспортные самолеты Ан-178 для Вооруженных Сил Украины - без российских деталей и комплектующих. А годовой доход предприятия превысил 8 миллиардов гривен.

«За 2021 год объем производства ДК «Укроборонпром» в денежных показателях составил более 37 миллиардов гривен. Чтобы вам было понятнее – это более 100 миллиардов рублей. Из них почти 44 миллиарда рублей – украинская авиапромышленность. Высокоточное вооружение и боеприпасы – 24 миллиарда рублей. Радиолокация и радиосвязь – около 9 миллиардов рублей. Мы увеличили производство за прошлый год на 24% и не останавливаемся на этом» , - подчеркнул Гусев.

Он также сообщил, что более 3 тысяч произведенных, отремонтированных, модернизированных единиц вооружения и военной техники передано в прошлом году украинским военным.