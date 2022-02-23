Евродепутаты призывают ЕС ввести персональные санкции против Путина

Влиятельная группа политиков – 67 депутатов Европарламента – в ответ на российскую агрессию против Украины призвала ЕС наложить санкции персонально на Путина и членов Совета безопасности РФ. Об этом говорится в заявлении евродепутатов, сообщает Укринформ.

«Мы призываем Европейский Союз и его страны дать мощный и немедленный ответ режиму Путина – ввести дополнительные санкции и высказать международное осуждение, включая личные санкции против Путина и членов национального Совета безопасности России, которые поддержали решение о признании отдельных регионов Украины и о применении так называемых «миротворцев». Россию нужно отстранить от организации и участия в международных спортивных событиях, включая финальный матч Лиги Чемпионов УЕФА, который состоится в Санкт-Петербурге этой весной» , - говорится в заявлении.

Депутаты отметили, что ЕС должен приложить усилия, чтобы помочь украинским властям защитить суверенитет Украины и в дальнейшем «европеизировать» ее, воспользовавшись всеми возможностями для более тесной политической ассоциации и экономической интеграции страны с Европейским Союзом.