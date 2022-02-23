Генсек ООН не признал "миротворцев" РФ и "геноцид" на Донбассе

Принципы Устава ООН не могут применяться избирательно и должны выполняться всеми странами - членами Организации Объединенных Наций.﻿ Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в обращении по поводу ситуации в Украине, сообщает Укринформ.

«Принципы Устава ООН - это не меню a-ля карт. Они не могут применяться выборочно. Все страны-участницы приняли их - и все должны применять» , - сказал генсек ООН.

Он также выразил обеспокоенность по поводу извращения концепции миротворчества.

«Я горжусь достижениями миротворческих операций ООН, в которых так много голубых шлемов пожертвовали своими жизнями, защищая гражданское население. Но когда войска одной страны заходят на территорию другой страны без ее согласия, они не являются беспристрастными миротворцами. Они вообще не миротворцы» , - подчеркнул Гутерреш.

Отвечая на вопросы журналистов, он отверг пропагандистские обвинения в «геноциде», звучащие со стороны России в адрес Украины.