Сенаторы США планируют обсудить Украину и РФ на закрытом брифинге

Лидер демократического большинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер попросил администрацию президента Джо Байдена провести закрытый брифинг по ситуации вокруг России и Украины, сообщает Лента.Ру.

"Шумер запросил проведение брифинга для всех сенаторов по России и Украине" , — отмечается в заявлении пресс-службы сенатора.

В настоящее время конгрессмены находятся на отдыхе и вернутся к работе только в понедельник, 28 февраля. В настоящее время неизвестно, соберутся ли они ради брифинга до выходных, или он будет проведен после их возвращения.