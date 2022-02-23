Австралия объявила о введении санкций против РФ
Страна вместе со своими партнерами и союзниками объявляет ряд санкций в отношении РФ, сообщает Сегодня.
Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон вслед за Японией заявил о введении санкций против России из-за признания так называемых "ЛДНР".
"Вместе со своими партнерами и союзниками Австралия объявляет ряд экономических санкций в отношении России. Австралия также введет адресные санкции в отношении восьми россиян, которым будет запрещен въезд в Австралию и запрещены любые финансовые операции, связанные с австралийскими структурами и организациями. Также санкции коснутся одного государственного банка России и банков, связанные с оборонной и военной промышленностью", — сказал Моррисон во время пресс-конференции.