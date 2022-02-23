Австралия объявила о введении санкций против РФ

Страна вместе со своими партнерами и союзниками объявляет ряд санкций в отношении РФ, сообщает Сегодня.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон вслед за Японией заявил о введении санкций против России из-за признания так называемых "ЛДНР".