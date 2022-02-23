В Украину прибыла партия канадского оружия
В Украину прибыл второй самолет с канадским оружием. Об этом сообщила Министр национальной обороны Канады Анита Ананд.
"Сегодня наши Вооруженные Силы Канады совершили вторую доставку оружейной военной помощи для поддержки наших украинских партнеров. Дальнейшее вторжение России в суверенное государство абсолютно неприемлемо, и мы будем продолжать поддерживать Украину, поскольку страна защищает свой суверенитет и независимость", - написала министр в Твиттере сегодня ночью.
Как сообщалось ранее, 19-го февраля прибыл первый самолет с военной помощью из Канады.