В Украину прибыла партия канадского оружия

В Украину прибыл второй самолет с канадским оружием. Об этом сообщила Министр национальной обороны Канады Анита Ананд.

"Сегодня наши Вооруженные Силы Канады совершили вторую доставку оружейной военной помощи для поддержки наших украинских партнеров. Дальнейшее вторжение России в суверенное государство абсолютно неприемлемо, и мы будем продолжать поддерживать Украину, поскольку страна защищает свой суверенитет и независимость" , - написала министр в Твиттере сегодня ночью.

Как сообщалось ранее, 19-го февраля прибыл первый самолет с военной помощью из Канады.