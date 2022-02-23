Биологи назвали причину отказа Макрона от COVID-тестов у Путина

Президент Франции Эммануэль Макрон, а после канцлер Германии Олаф Шольц не стали сдавать ПЦР-тест на коронавирус во время визита к российскому лидеру Владимиру Путину в Москву. Возможно, они не захотели, чтобы у россиян осталась их генная информация, сообщает Обозреватель.

Как рассказала в интервью﻿ "Комсомольской Правде в Украине" доктор биологических наук Института молекулярной биологии и генетики Оксана Пивень, такой анализ может дать большой спектр информации о человеке. В частности, при этом в руки медработников попадает ДНК.

Она подтвердила, что кроме данных о возбудителе, такой биоматериал содержит личную информацию о пациенте.

"Не знаю, чего конкретно опасался Макрон, однако, когда мы сдаем ПЦР-тест, берется анализ ДНК. В частности, по ДНК можно определить, к каким заболеваниям склонен человек" , – отметила Пивень.

Макрон и Шольц не захотели поделиться своей ДНК

По ее словам, подобная информация на Западе относится к такой, которая требует высокой степени защиты.

"Моя коллега работает в одной из клиник США, и, по ее словам, хакерские атаки на американские медучреждения проводятся регулярно. Например, на их клинику уже была совершена не одна попытка взлома, в частности, из Российской Федерации" , – рассказала Пивень.

Она добавила, что подобная информация может представлять интерес, как минимум, для страховых компаний. Обладая такими данными, страховики будут знать, к каким заболеваниям склонен человек и уже отталкиваясь от этого формировать цену страхового пакета. Либо могут вообще отказаться от сотрудничества.

Пивень отметила, что генный анализ может рассказать о многом. Например, есть ли шанс у человека умереть от сердечно-сосудистых заболеваний.

"Когда Анджелина Джоли узнала, что она является носителем мутации влияющей риск заболеть раком груди – она удалила себе молочные железы, заменив их имплантами. Этот яркий пример показывает, как работает анализ ДНК" , – отметила доктор.

Она же предположила, что у Макрона были основания опасаться, что российские спецслужбы получат его образец генов.

"Возможно, у него есть генетически обусловленная склонность к каким-то заболеваниям. Достоверно одно – по образцу ДНК действительно можно получить очень много информации о человеке" , – сказала эксперт.

Отметим, во вторник, 22 февраля, отказался от российского теста на коронавирус и президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Из-за того, что лидеры не согласились на условия Путина, их переговоры с российским президентом прошли за шестиметровым столом, чтобы была соблюдена социальная дистанция.