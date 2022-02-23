Десятки тысяч жителей Донбасса остались без воды

Около 30 тысяч жителей Донецкой области остаются без централизованного водоснабжения из-за остановки насосной станции, поврежденной из-за обстрелов. Об этом на брифинге в Краматорске заявил руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.

Он напомнил, что насосная станция Первого подъема Южно-Донбасского водопровода попала под обстрелы 19 февраля. Тогда было повреждено оборудование, в частности, трансформаторы – они не подлежат восстановлению.

«Более 800 тысяч жителей области сразу после остановки электроснабжения остались без устойчивого водоснабжения. Срочно были приняты необходимые меры… Сейчас около 30 тысяч жителей области остаются без централизованного водоснабжения» , - сказал глава области.

Он уточнил, что в настоящее время из Карловского водохранилища обеспечивается снабжение Покровской группы городов, а из Старокрымского водохранилища - снабжение Мариуполя.

В города Марьинка, Красногоровка, Волноваха, Угледар и Курахово начался подвоз воды для населения. С международными организациями решен вопрос помощи в приобретении для общин емкостей для питьевой воды, проинформировал Кириленко.

Он отметил, что ориентировочный срок выполнения восстановительных работ на насосной станции – до 1,5 месяца.

«Это примерный термин, с определенным небольшим запасом времени. Сейчас преждевременно говорить о повреждении только трансформаторов – основного и резервного. Мы не знаем, в исправном ли состоянии электрощитовая, линии электросетей. Для этого необходимо выйти работнику соответствующего подразделения компании «Вода Донбасса». Доступ пока не согласован. Монтаж этого оборудования не может быть произведен силами нескольких человек, десятка человек, необходима специальная техника. Участок очень хорошо простреливается» , - объяснил руководитель областного ВГА.

Кириленко добавил, что еще стоит вопрос доставки техники, а только после этого – установка основного источника питания.