В Счастье готовят частичную эвакуацию из-за обстрелов

Если обстрелы города Счастья российскими оккупантами будут продолжаться, то 23 февраля начнется частичная эвакуация жителей. Об этом заявил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай, сообщает Укринформ.

По его словам, эвакуационный план разработан заранее и согласован с руководством страны.

"Пока людей, которых мы будем эвакуировать из Счастья, будем перевозить немного глубже внутрь Луганской области. Но если будет снова обострение, и достаточно мощное, то сразу будем людей перевозить и отправлять вглубь страны. Есть четкий эвакуационный план. Все рабочие вопросы согласованы, начиная от поставок нам вагонов, чтобы мы по железной дороге отправляли людей, прежде всего детей, в места, где их примут" , - рассказал Гайдай на телеканале "Дом".

Он отметил, что вообще у жителей Луганщины есть тревожность, но панических настроений нет.