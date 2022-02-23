Курс валют НБУ на 23 февраля
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 23 февраля 2022 года
Курс доллара, по сравнению с 22 февраля, достиг уровня 28.99 за 1 доллар.
Курс евро достиг уровня 32.90 за 1 евро.
Рубль подорожал на 4 коп до 3.66 за 10 рублей.
Курс фунта стерлингов вырос до уровня 39.27 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подорожал на 49 коп до 31.56 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого вырос на 12 коп до 7.24 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|28.987700
|EUR
|Евро
|32.903900
|RUB
|Рубль
|0.366450
|GBP
|Фунт стерлингов
|39.265300
|CHF
|Швейцарский франк
|31.563300
|PLN
|Польский злотый
|7.238800