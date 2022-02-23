Курс валют НБУ на 23 февраля

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 23 февраля 2022 года

Курс доллара, по сравнению с 22 февраля, достиг уровня 28.99 за 1 доллар.

Курс евро достиг уровня 32.90 за 1 евро.

Рубль подорожал на 4 коп до 3.66 за 10 рублей.

Курс фунта стерлингов вырос до уровня 39.27 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подорожал на 49 коп до 31.56 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого вырос на 12 коп до 7.24 за 1 польский злотый.