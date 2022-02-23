Нацгвардия усилила охрану Днестровской ГАЭС
Военнослужащие Западного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины приступили к выполнению задач по охране Днестровской гидроаккумулирующей электростанции, расположенной в Черновицкой области, сообщает Цензор.НЕТ.
По данным пресс-службы Национальной гвардии Украины, охрану объекта усилили нацгвардейцы совместно с сотрудниками полиции. Главной задачей для правоохранителей является надежная защита Днестровской ГАЭС.
"Правоохранители будут проводить превентивные мероприятия. В частности, будут патрулировать близлежащую местность, будут вести наблюдения, оценивать существующую обстановку вокруг объекта, будут проверять документы и транспортные средства", - говорится в сообщении.