Нацгвардия усилила охрану Днестровской ГАЭС

Военнослужащие Западного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины приступили к выполнению задач по охране Днестровской гидроаккумулирующей электростанции, расположенной в Черновицкой области, сообщает Цензор.НЕТ.

По данным пресс-службы Национальной гвардии Украины, охрану объекта усилили нацгвардейцы совместно с сотрудниками полиции. Главной задачей для правоохранителей является надежная защита Днестровской ГАЭС.