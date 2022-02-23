У РФ отберут право на проведение финала ЛЧ - Джонсон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что у России отберут право на проведение финала Лиги чемпионов 2022 года, сообщает Цензор.НЕТ.

Борис Джонсон сказал, что "у России нет шансов проводить футбольные турниры".

"Я считаю немыслимым, чтобы крупные международные футбольные турниры могли проходить в России после вторжения в суверенную страну" , – заявил премьер-министр Великобритании.

Это свидетельствует о том, что политик, вероятно, поддержит лишение агрессора права на проведение финала Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что финал Лиги чемпионов могут перенести в Лондон на стадион "Уэмбли".