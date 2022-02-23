Минутный завтрак - нужен лаваш, яйца и немного твердого сыра

Лаваш режется на прямоугольники и отправляется на сковороду. Потом на него нужно распределить яйцо, немного тертого сыра и обжарить, сообщает Сегодня.

Обжаренный на растительном масле или сливочном лаваш да еще и с начинкой – это всегда выглядит аппетитно. Можно сделать большую лепешку или практически пирог, а можно что-то наподобие пирожков.

Яйца и сыр выступают в качестве начинки, обязательно стоит добавить в нее немного свежей зелени.

Рецепт взяли у канала Алена Митрофанова.

Минутный завтрак из лаваша, яиц и сыра

Минутный завтрак из лаваша, яиц и сыра / Фото: Алена Митрофанова

Ингредиенты на четыре порции:

4 яйца;

80-100 г сыра;

соль, перец;

тонкий лаваш (4 прямоугольника 25х15 см).

Как приготовить:

Лаваш нарезать ножницами на прямоугольники. Выложить в сковороду с растительным маслом. Сверху разбить яйцо. Вилкой распределить белок по всей поверхности. Посолить, поперчить. Натереть немного твердого сыра. Завернуть с двух сторон и обжарить в течение нескольких минут.

Как сформировать это минутный завтрак на сковороде, смотрите в видео.