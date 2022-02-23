Кулеба исключил отъезд Зеленского из Украины

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что президент Владимир Зеленский не собирается покидать Украину на фоне обострения российской агрессии, сообщает Новое время.

"Президент всегда будет с народом Украины. Президент Украины убежден, что если мы сохраним единство, то в конце концов победим" , — сказал Кулеба в интервью Fox News.

21 февраля телеканал ABC со ссылкой на источник сообщал, что Соединенные Штаты призывают Зеленского отправиться из Киева во Львов ради его безопасности.