УЗ из-за обстрелов на Донбассе изменила маршрут одного из поездов

Укрзализныця из-за обстрелов на Донбассе вынуждена изменить расписание движения одного из поездов, сообщает пресс-служба УЗ.

Речь идет о поезде № 6481/6482 Лантратовка – Кондрашовская-Новая – Лантратовка.

Так, с 22 февраля поезд не будет курсировать на перегоне Кондрашовская-Нова – Новый Айдар.

Со станции Новый Айдар поезд будет отправляться в 9:17 и прибывать в Лантратовку в 12:47.

Из Лантратовки поезд отправится в 13:12 и прибудет на конечную станцию Новый Айдар в 16:42.