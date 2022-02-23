Лунный посевной календарь на март: что и когда сажать в этом месяце
Март - первый месяц в году, пригодный для полноценных садовых и огородных работ. В этот месяц начинается посев ранних овощей и цветов, а также проводится посадка деревьев. Март 2022 года по прогнозам синоптиков будет теплым и безморозным, а значит и посевные работы можно начать раньше, сообщает УНИАН.
На рост и урожай растений влияет не только погода и правильный уход, но и фазы Луны. Некоторые дни лунного календаря считаются неплодородными и опасными для урожая, а в другие происходит бурный рост растений.
Что можно сажать в марте
- Баклажаны высаживают в индивидуальные горшочки в марте, а в грунт пересаживают в июне.
- Капусту можно посеять в грунт в марте, если температура воздуха днем составляет +12 градусов и выше. Возможно также выращивание на подоконнике с пересадкой в мае.
- Рассаду лука проводят в первой половине марта. Контейнер с луковицами ставят в теплом и светлом месте. Пересадка на участок проводится в мае.
- Болгарский перец можно высаживать в отдельные стаканчики с середины марта. А в конце весны перцы высаживают в почву.
- Морковь сажают в открытый грунт в конце марта, если по ночам нет заморозков.
- Петрушку сажают с самого начала марта, поскольку она довольно хорошо переносит морозы. Но прямые лучи всходы не любят, поэтому их лучше прикрыть чем-нибудь.
- Сажать картошку в огород в марте ещё рано, но в теплице это растение уже можно выращивать с конца месяца.
Лунный посевной календарь на март по дням
1-3 марта – дни новолуния. Работы с растениями не проводятся.
4-5 марта – неплодородные дни. Посевы и посадки лучше не проводить. Обработка растений от болезней и вредителей, прореживание всходов, рыхление почвы. Не рекомендуются обильные поливы.
6-8 марта – посадка рассады баклажанов, огурцов, ранних помидоров и перцев, капусты, чеснока. Можно начинать проращивать картофель. Посадка многолетних цветов.
9-10 марта – посев петрушки, укропа, репчатого лука и порея, гороха, фасоли. Борьба с болезнями, прищипка, прореживание всходов. Посадка ампельных и вьющихся цветов. Не рекомендуется подрезать и подкармливать растения.
11-13 марта – посев на рассаду томатов, ранней капусты, кабачков, сладкого перца. Выгонка лука на зелень. Высадка помидоров и картошки в теплицу. Можно сеять петунию, колокольчики, лобелию.
14-16 марта – можно сеять листовой салат и специи в теплице: фенхель, базилик, горчицу. Рыхление почвы и внесение удобрений. Не рекомендуются пересадки, прищипка, пасынкование и обрезка плодовых деревьев.
17-19 марта – дни полнолуния. Растения уязвимы и их лучше не трогать. Можно рыхлить и удобрять почву, белить кору деревьев.
20-22 марта – посев редиса и перца в теплице. Посадка рассады перца, всех видов капусты, проращивание картофеля. Посадка любых цветов, особенно луковичных. Поливы очень умеренные.
23-24 марта – посадка лука репчатого и порея, чеснока, петрушки, помидоров. При теплой погоде можно высаживать крыжовник и смородину. Борьба с болезнями и насекомыми. Не рекомендуется опрыскивать, обрезать и прищипывать растения.
25-26 марта – посадка корнеплодов и любых видов лука. Выкладка картошки на проращивание. Посадка клубнелуковичных и многолетних цветов. Борьба с болезнями и сорняками. Не рекомендуется работать с корнями растений.
27-28 марта – неблагоприятные дни для посева и посадки любых овощей. Отличные дни для посадки сливы, вишни, абрикоса, груши и других деревьев. Можно рыхлить и мульчировать почву.
29-31 марта – посев горчицы, редиса, свеклы, шпината, огурцов, моркови, сельдерея, чеснока, фиолетового лука. Не рекомендуется поливать растения и работать с корнями.