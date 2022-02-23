Зеленский проведет встречу с президентами Польши и Литвы

Зеленский проведет встречу с президентами Польши и Литвы
Фото: president.gov.ua

В Киеве сегодня проведут встречу президенты Украины Владимир Зеленский, Литвы Гитанас Науседа и Польши Анджей Дуда.

Об этом сообщается на сайте ОП.

"23 февраля состоится встреча Президента Украины Владимира Зеленского с Президентом Литовской Республики Гитанасом Науседой и Президентом Республики Польша Анджеем Дудой, которые будут находиться в нашей стране с рабочим визитом", - отмечается в сообщении.

Встреча состоится в Мариинском дворце.

Планируется, что в 14:15 лидеры стран встретятся с представителями СМИ.

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