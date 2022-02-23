Зеленский проведет встречу с президентами Польши и Литвы
В Киеве сегодня проведут встречу президенты Украины Владимир Зеленский, Литвы Гитанас Науседа и Польши Анджей Дуда.
Об этом сообщается на сайте ОП.
"23 февраля состоится встреча Президента Украины Владимира Зеленского с Президентом Литовской Республики Гитанасом Науседой и Президентом Республики Польша Анджеем Дудой, которые будут находиться в нашей стране с рабочим визитом", - отмечается в сообщении.
Встреча состоится в Мариинском дворце.
Планируется, что в 14:15 лидеры стран встретятся с представителями СМИ.