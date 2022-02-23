Состояние богатейших россиян в 2022 году сократилось на $32 млрд

Состояние 23 богатейших бизнесменов России сократилось на $32 млрд на фоне эскалации конфликта в Украине, сообщает ТАСС.

Член совета директоров "Сибура" и "Новатэка" Геннадий Тимченко, чье состояние в 2022 году сократилось почти на треть, возглавил список наиболее обедневших российских миллиардеров, следует из материалов агентства Bloomberg.

По данным "Индекса миллиардеров" (Bloomberg Billionaires Index), с начала года председатель правления "Новатэка" Леонид Михельсон потерял $6,2 млрд, президент компании "Лукойл" Вагит Алекперов - $3,5 млрд.

В общей сложности состояние 23 богатейших людей России сократилось до $343 млрд против $375 млрд в конце 2021 года.

Информационное агентство Bloomberg с марта 2012 года публикует "Индекс миллиардеров", куда включены сведения о состоянии 500 богатейших людей планеты.