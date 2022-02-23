В Китае ждут прорыва в робототехнике к 2025 году

Китай пообещал достичь к 2025 году прорыва в основных роботизированных технологиях и связанных с ними продуктах, сообщает Українські Новини.

К тому времени страна будет стремиться стать глобальным центром инноваций в области робототехники, достигая производительности и надежности ключевых компонентов роботов, соответствующих международным стандартам, говорится в руководстве, совместно выпущенном государственными органами, такими как Министерство промышленности и информационных технологий.

Ожидается, что к 2025 году годовой темп роста операционной выручки робототехнической отрасли в среднем превысит 20%, а количество роботов в обрабатывающей промышленности увеличится вдвое по сравнению с текущим уровнем, говорится в документе.

Роботы танцуют во время Всемирной выставки роботов в столице Китая Пекине. Фото: Синьхуа/Рен Чао.

Рассчитывая на общий прогресс в разработке технологий и операционных систем для роботов, отмечается в заявлении, КНР будет поощрять промышленные инновации и расширять сценарии применения машин для достижения поставленных целей.