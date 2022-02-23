США ввели запрет на покупку на вторичном рынке гособлигаций РФ
США ввели запрет на покупку на вторичном рынке гособлигаций РФ, выпущенных после 1 марта 2022 года, сообщает Ведомости.
Об этом говорится в заявлении Минфина США, которое опубликовало список санкций после признания Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик.
«В рамках сегодняшних действий правление по контролю за иностранными активами (OFAC) также усилило ограничения на операции с суверенным долгом России, еще больше отрезав Россию от источников доходов для финансирования своего правительства или приоритетов президента Путина, включая его дальнейшее вторжение в Украину», — рассказали в американском Минфине.
Изданная министерством директива
"распространяет существующие запретительные меры в отношении суверенного долга" на обращение на вторичном рынке облигаций, выпущенных после 1 марта 2022 г. Центробанком, Фондом национального благосостояния или Министерством финансов России, говорится в сообщении.