США ввели запрет на покупку на вторичном рынке гособлигаций РФ, выпущенных после 1 марта 2022 года, сообщает Ведомости.

Об этом говорится в заявлении Минфина США, которое опубликовало список санкций после признания Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик.

«В рамках сегодняшних действий правление по контролю за иностранными активами (OFAC) также усилило ограничения на операции с суверенным долгом России, еще больше отрезав Россию от источников доходов для финансирования своего правительства или приоритетов президента Путина, включая его дальнейшее вторжение в Украину», — рассказали в американском Минфине.