Роналду и "Манчестер Юнайтед" отказались от Аэрофлота
"Манчестер Юнайтед", за который выступает Криштиану Роналду, сменил авиакомпанию после признания Россией террористических "ЛДНР", сообщает Сегодня.
На сегодняшний матч 1/8 финала Лиги чемпионов с "Атлетико" в Мадрид "Манчестер Юнайтед" не стал лететь российской авиакомпанией "Аэрофлот".
Причина – признание Россией так называемых "ЛДНР" и открытое вторжение войск РФ на Донбасс.
По данным источника, английский "Манчестер Юнайтед" регулярно летает на европейские матчи с "Аэрофлотом" в рамках давнего коммерческого партнерства, но после маневров Путина в отношении Украины чартерный рейс манкунианцев бортом российской авиакомпании был отменен.
Вместо этого команда Криштиану Роналду воспользовалась услугами британской авиакомпании Titan Airways.