Роналду и "Манчестер Юнайтед" отказались от Аэрофлота

"Манчестер Юнайтед", за который выступает Криштиану Роналду, сменил авиакомпанию после признания Россией террористических "ЛДНР", сообщает Сегодня.

На сегодняшний матч 1/8 финала Лиги чемпионов с "Атлетико" в Мадрид "Манчестер Юнайтед" не стал лететь российской авиакомпанией "Аэрофлот".

Причина – признание Россией так называемых "ЛДНР" и открытое вторжение войск РФ на Донбасс.

По данным источника, английский "Манчестер Юнайтед" регулярно летает на европейские матчи с "Аэрофлотом" в рамках давнего коммерческого партнерства, но после маневров Путина в отношении Украины чартерный рейс манкунианцев бортом российской авиакомпании был отменен.

Фото: Flickr

Вместо этого команда Криштиану Роналду воспользовалась услугами британской авиакомпании Titan Airways.