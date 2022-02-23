Карантин в Украине: "желтая" зона сократилась

Министерство здравоохранения сократило "желтую" зону карантина. По состоянию на 23 февраля на этом эпидемическом уровне находятся всего три региона, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

Согласно обновленному карантинному распределению, в "желтой" зоне находятся Львовская, Харьковская и Черновицкая области. В этих регионах ситуация с распространением коронавируса остается полностью контролируемой.

Сегодня на "оранжевый" эпидемический уровень перешла Полтавская область. Всего в этой зоне карантина находятся 17 регионов, в том числе и Киев.

В "красной" зоне карантина по-прежнему пять областей - Закарпатская, Ивано-Франковская, Луганская, Ровенская и Хмельницкая.

В этих регионах наблюдаются проблемы с коэффициентом заражения COVID-19 и уровнем госпитализаций.

За минувшие сутки в Украине подтвердили более 25 тысяч случаев коронавируса.