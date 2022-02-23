Детей в школе будут учить безопасной езде на велосипеде

Министерство образования и науки Украины сообщило о разработке первой интегрированной программы обучения детей 1-12 классов правилам безопасности движения на велосипеде. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобразования﻿.

Учебная программа является частью национальной кампании "Велосипедом в школу" в рамках проекта "Внедрение образования по безопасности движения на велосипеде в украинских школах. Содействие устойчивой мобильности и улучшению безопасности дорожного движения для детей и молодежи в Украине".

В рамках программы в учебный процесс будет включено дополнительное и факультативное время.

Также предусмотрено обучение 150 веломенторов из числа полицейских, велоактивистов и учителей. В 15 школах из 12 разных областей Украины, отобранных по результатам открытого конкурса, будут установлены современные крытые велопарковки, учебные заведения получат наборы велоинструментов и обучающие велосипеды со шлемами. Кроме того, школы получат методическую помощь в обустройстве учебной площадки и проведении велофестиваля на базе школы.