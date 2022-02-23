Объемы транзита газа через Украину вдвое ниже контрактных

Транзит газа из РФ через Украину в среду растёт, при этом трубопровод остается недозагруженным: заявки на прокачку до сих пор почти вдвое ниже контрактных обязательств «Газпрома» перед Украиной, сообщает Oilpoint.

Об этом свидетельствуют данные «Оператора ГТС Украины».

По информации на сайте оператора, фактический поток газа через газоизмерительные станции (ГИС) «Суджа» и «Сохрановка» со стороны РФ 21 февраля составил 50,7 миллиона кубометров против 47,7 миллиона кубометров днём ранее. Заявки на транзит в этих точках 22 февраля говорили о возможном незначительном росте прокачки на 100 тысяч кубометров — до 50,8 миллиона. Аналогичный показатель на 23 февраля выше — 61 миллион кубометров.

Российский транзит газа через Украину резко упал в январе, в среднем он был почти вдвое ниже, чем предусмотренные контрактом 109 миллионов кубометров в сутки. С конца января «Газпром» увеличил прокачку, но затем она вновь постепенно снизилась, а потом и вовсе скатилась до январских отметок.

Газопровод «Ямал-Европа» остаётся невостребованным «Газпромом» и продолжает работать в реверсном режиме — физический поток газа идёт со стороны Германии в Польшу, а не наоборот.

В Европе в целом заканчивается отопительный сезон, погода остаётся мягкой.

Вместе с тем, заполненность европейских ПХГ находится на минимальном уровне. На утро 22 февраля она составляла 30,7%, что почти на 12 процентных пунктов ниже среднего показателя на эту дату за прошедшие пять лет. Обычно отбор газа из хранилищ продолжается до конца марта.