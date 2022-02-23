Мобильные операторы США начали отключать сети 3G

Через 20 лет после появления связи третьего поколения (3G) в США, в стране начинают официально сворачивать данный стандарт мобильной связи. Компания AT&T отключила ещё вчера, а прочие операторы мобильной связи, как ожидается, избавятся от устаревших сетей позже в этом году, сообщает 3Dnews.

Ожидается, что изменения затронут многие сферы жизнедеятельности — пострадают как владельцы старых телефонов, так и, например, пользователи беспроводных охранных систем и других комплексов. Для того, чтобы ускорить переход хотя бы на 4G без отключения абонентов, в AT&T бесплатно предоставляют на замену телефоны многим владельцам 3G-аппаратов и пытаются уведомить клиентов всевозможными доступными способами. Как сообщают в компании, уведомления рассылались по различным каналам в течение двух лет — у большинства было время, чтобы безболезненно перейти на новую технологию к 22 февраля 2022 года. Отключение 3G-сетей осуществляется в рамках более широкого плана, позволяющего использовать высвободившиеся частоты для 4G и 5G. В текущем квартале то же самое намерены сделать T-Mobile и Verizon.

Изменения коснутся многих людей, в частности пользователей электронных книг Amazon Kindle с поддержкой 3G, кнопочных телефонов и многих смартфонов на Android, а также iPhone 5 и старше. Кроме того, перестанут функционировать домашние беспроводные сигнализации и всевозможное медицинское оборудование вроде детекторов падения для пожилых людей, а также некоторые автомобильные системы экстренного уведомления о ДТП.

Тем, кто упорно не желает избавляться от 3G-устройств, доступны некоторые варианты обхода появившихся ограничений. Например, многие старые смартфоны, планшеты и букридеры могут использовать Wi-Fi вместо 3G — даже для разговоров можно будет воспользоваться VoIP-сервисами. С прочими решениями придётся сложнее — эксперты предупреждают, что определённые системы сигнализации придётся полностью заменить. В теории большинство машин, использующие устройства экстренного оповещения и выпущенные не ранее 5 лет назад, используют 4G-модемы. Прочим, возможно, будут предлагаться дополнительные адаптеры с современными модемами.

Сеть 3G, появившаяся в США в 2002 году, стала драйвером развития технологий благодаря набиравшим популярность смартфонам. Позже мобильные операторы перешли на 4G и, недавно — на 5G. По местной статистике только небольшое число клиентов всё ещё использует 3G-сети. По данным Verizon 99 % пользователей обновились до 4G LTE или 5G. В AT&T тоже утверждают, что менее 1 % мобильного трафика приходится на 3G.