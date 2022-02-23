В Британии не увидели доказательств отправки войск РФ на Донбасс
Однозначных доказательств того, что Россия направляет войска в Донбасс, пока нет, заявила глава МИД Великобритании Лиз Трасс в эфире телеканала Sky News, сообщает РИА Новости.
"Мы слышали от самого Путина, что он направляет войска, но у нас пока нет полных доказательств того, что это происходит", — сказала она.
При этом, выступая накануне перед журналистами, Путин заявил, что не анонсировал ввод войск на Донбасс.
"Во-первых, я не сказал, что войска сейчас прямо туда пойдут после нашей с вами встречи здесь — первое. Второе — предсказывать какую-то конкретную канву возможных действий вообще невозможно, это зависит от конкретной ситуации, которая складывается на месте, на земле, что называется", — сказал Путин.