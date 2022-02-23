В Британии не увидели доказательств отправки войск РФ на Донбасс

Однозначных доказательств того, что Россия направляет войска в Донбасс, пока нет, заявила глава МИД Великобритании Лиз Трасс в эфире телеканала Sky News, сообщает РИА Новости.

"Мы слышали от самого Путина, что он направляет войска, но у нас пока нет полных доказательств того, что это происходит" , — сказала она.

При этом, выступая накануне перед журналистами, Путин заявил, что не анонсировал ввод войск на Донбасс.