Минфин продал ОВГЗ на 3,3 млрд гривен и €7,2 млн
Министерство финансов в ходе аукционов 22 февраля разместило ОВГЗ на 3 254 млн гривен и 7,2 млн евро, сообщает Українські Новини.
Об этом свидетельствуют данные министерства.
На аукционах ОВГЗ Министерство финансов предложило инвесторам пять выпусков ценных бумаг в национальной валюте и один выпуск в иностранной валюте.
Срок обращения предлагаемых государственных облигаций в гривне – 3 месяца, 1 год, 1,5 года, 2 года и 4 года.
Срок обращения облигаций, предложенных в евро, составил 3 месяца.
Наибольший спрос был сосредоточен на 3-месячных ОВГЗ в гривне, от размещения которых в государственный бюджет привлечено 2,9 млрд гривен.
Средневзвешенные ставки по всем ценным бумагам, кроме 3-месячных ОВГЗ в гривне, остались неизменными.
Средневзвешенная доходность 3-месячных ОВГЗ составила 11,60%, 1-летних – 11,93%, 1,5-летних – 12,00%, 2-летних – 13,00%, а 4-летних – 13,09% .
В свою очередь от размещения номинированных в иностранной валюте ОВГЗ было привлечено 7,2 млн евро.
Средневзвешенная ставка доходности по ОВГЗ номинированных в евро составила 1,75%.
По итогам аукционов в государственный бюджет привлечено в эквиваленте 3 484 млн гривен.