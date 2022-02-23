Минфин продал ОВГЗ на 3,3 млрд гривен и €7,2 млн

Министерство финансов в ходе аукционов 22 февраля разместило ОВГЗ на 3 254 млн гривен и 7,2 млн евро, сообщает Українські Новини.

Об этом свидетельствуют данные министерства.

На аукционах ОВГЗ Министерство финансов предложило инвесторам пять выпусков ценных бумаг в национальной валюте и один выпуск в иностранной валюте.

Срок обращения предлагаемых государственных облигаций в гривне – 3 месяца, 1 год, 1,5 года, 2 года и 4 года.

Срок обращения облигаций, предложенных в евро, составил 3 месяца.

Наибольший спрос был сосредоточен на 3-месячных ОВГЗ в гривне, от размещения которых в государственный бюджет привлечено 2,9 млрд гривен.

Средневзвешенные ставки по всем ценным бумагам, кроме 3-месячных ОВГЗ в гривне, остались неизменными.

Средневзвешенная доходность 3-месячных ОВГЗ составила 11,60%, 1-летних – 11,93%, 1,5-летних – 12,00%, 2-летних – 13,00%, а 4-летних – 13,09% .

В свою очередь от размещения номинированных в иностранной валюте ОВГЗ было привлечено 7,2 млн евро.

Средневзвешенная ставка доходности по ОВГЗ номинированных в евро составила 1,75%.

По итогам аукционов в государственный бюджет привлечено в эквиваленте 3 484 млн гривен.