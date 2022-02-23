Усик задерживает проведение реванша с Джошуа: промоутер назвал причину

Контракт на второй поединок боксеров супертяжелого веса Александра Усика и Энтони Джошуа уже подписан. Стороны достигли компромисса по всем важным вопросам, осталось только определиться с местом проведения реванша, сообщает Обозреватель.

Об этом в интервью YouTube-каналу Matchroom Boxing рассказал промоутер британца Эдди Хирн. Он хотел бы провести бой снова в Англии, однако чемпион хочет сорвать крупный куш и ищет место, где предложат больше денег. Поэтому процесс затягивается.

"Я постоянно общаюсь с Алексом Красюком и Эгисом Климасом [промоутером и менеджером Усика]. Нам не нужно заключать контракт, он уже подписан. Просто нужно согласовать место проведения и дату.

Есть много городов, заинтересованных в проведении этого боя. На прошлой неделе я посетил ряд стран на Ближнем Востоке. Также с удовольствием опять бы организовали поединок на стадионе "Тоттенхэм Хотспур" в Лондоне" , – поделился деталями процесса Эдди.

Также Хирн выразил надежду, что вскоре все вопросы уладят и в конце весны боксеры выйдут-таки на ринг.