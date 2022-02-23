Топ-7 новых автомобилей в Украине до 15 тысяч долларов

Последние месяцы для украинского авторынка ознаменовались серьезным повышением цен на новые автомобили. Мы отобрали модели в разных рыночных классах, которые по-прежнему остаются по карману рядовому украинцу, сообщает РБК-Украина.

Ниже в материале представлены семь легковых автомобилей, которые в Украине сейчас можно приобрести до 15 тысяч долларов или, в округленном пересчете, до 450 тысяч гривен.

У роста цен на автомобили несколько причин: дефицит полупроводников в мире и возросший вслед за этим спрос на новые машины, рост курса доллара и евро по отношению к гривне и другие факторы. Доступных моделей на нашем рынке остается все меньше, тем не менее, выбор есть.

Если вам нужен автомобиль прямо сейчас, а свободных средств немного, то рынку есть что предложить. За 450 тысяч гривен можно приобрести автомобиль в соответствии со своими потребностями. В нашей подборке присутствуют машины разных классов и типов кузова: седаны и хэтчбеки, кроссовер и даже легкий коммерческий автомобиль.

Но нужно помнить, что за эти деньги вы получите автомобиль в начальной комплектации: с самым слабым мотором и минимальным оснащением.

Renault Logan (от 357 900 грн)

Самый массовый седан украинского рынка одновременно является еще и одним из самых доступных машин. По умолчанию авто оснащается 1,0-литровым атмосферным двигателем мощностью 73 л.с. Также существует модификация с этим же двигателем и установленным газобаллонным оборудованием, она дороже "базы" на 27 тыс. грн. Доступен также и дизельный вариант французского седана – с 1,5-литровым мотором на 90 сил.

Независимо от двигателя, все машины оснащаются 5-ступенчатой "механикой". В базовом исполнении LIFE+ "Логан" имеет две подушки безопасности, борткомпьютер, кондиционер, аудиосистему с парой динамиков и пр. В комплектации ZEN ко всему имеющемуся добавляется климат-контроль, противотуманные фары, круиз-контроль и пр.

Chevrolet Cobalt (от 329 800 грн)

Ранее известный на украинском рынке как Ravon R4, бюджетный седан производится в Узбекистане на предприятии General Motors. Машина оснащается одним бензиновым 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 106 л.с. В начальном исполнении седан оснащается 5-ступенчатой механической коробкой передач, но за доплату в 17 500 грн доступна также и автоматическая трансмиссия на шесть передач.

Базовая комплектация LS с двумя подушками безопасности, аудиосистемой с Bluetooth, регулировкой руля по высоте, обогревом заднего стекла и другими функциями обойдется в 329 800 грн. Самая богатая версия LTZ стоит 366 400 грн и в ней также присутствуют кондиционер, обогрев передних кресел, электростеклоподъемники, обогрев зеркал и пр.

Citroen C3 (от 440 100 грн)

Городской хэтчбек В-класса за очерченную сумму 15 тыс. долларов можно приобрести только в базовом исполнении Feel. Французский автомобиль в стартовой комплектации оснащается 1,2-литровым бензиновым мотором семейства PureTech мощностью 82 силы в сочетании с 5-ступенчатой механической трансмиссией.

В списке стандартного оснащения автомобилисты обнаружат систему помощи при старте в гору, круиз-контроль, крепления кресел ISOFIX, шесть подушек безопасности, систему считывания дорожных знаков и удержания в полосе, кондиционер, электропакет стекол и зеркал, аудиосистему с Bluetooth и USB, систему контроля давления в шинах и пр.

В линейке также присутствует 110-сильный турбомотор с 6-ст. АКП, но доступен он только для авто в версии Shine. Цена такой машины – как минимум, 586 100 грн.

Chery Tiggo 2 Pro (от 410 112 грн)

Компактный китайский кроссовер является глубокой модернизацией хорошо знакомой украинцам модели Tiggo 2, которая имеет общие корни с ZAZ Forza. Автомобиль доступен с единственным двигателем – 109-сильным бензиновым силовым агрегатом объемом 1,5 литра. По умолчанию он агрегатируется 5-ступенчатой "механикой", но за доплату в 40 тыс. грн машине предложен бесступенчатый вариатор.

Выбора уровней оснащения не предложено. Chery Tiggo 2 Pro доступен только в комплектации Luxury, в которой присутствуют фронтальные подушки безопасности, крепления детских кресел ISOFIX, штатная сигнализация, камера заднего вида и задний парктроник, кондиционер, круиз-контроль, датчик давления в шинах, кожаная оплетка руля, инфотеймент с 9-дюймовым дисплеем и пр.

Hyundai i10 (от 377 300 грн)

Компактный городской хэтчбек А-класса от Hyundai оснащается на выбор одним из двух бензиновых атмосферных моторов семейства Lambda III – объемом 1,0, или 1,2 литра и мощностью 67 и 84 л.с. соответственно. По умолчанию оба двигателя сопряжены с 5-ступенчатой механической коробкой передач, но за доплату в 18 300 грн можно приобрести авто с 5-ст. АКП. Интересно, что разница между машинами с двумя разными моторами с МКП составляет всего 9300 грн.

В базовом исполнении Active автомобилисты обнаружат две подушки безопасности, крепления ISOFIX, кондиционер, регулировку руля по высоте, передние электростеклоподъемники, датчик света и пр. В среднем исполнении Comfort также добавляются ассистент при старте в гору, лифт водительского кресла, мультимедиа с 8-дюймовым экраном и поддержкой Apple CarPlay/Android Auto, управление аудио на руле и пр.

MG5 (от 410 378 грн)

MG5 из всей нашей подборки имеет самую большую колесную базу, и предлагает больше всего свободного пространства для своих пассажиров. До 15 тыс. долларов можно приобрести этот китайский седан С-класса только в начальной комплектации STD. Автомобиль приводится в движение 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 114 л.с. Роль трансмиссии выполняет 5-ступенчатая "механика".

Уже в базовом уровне оснащения присутствуют крепления ISOFIX, сигнализация, передние подушки безопасности, камера заднего вида, задний парктроник, кондиционер, бесключевой доступ, мультимедиа с 8-дюймовым дисплеем и поддержкой Apple CarPlay/Android Auto, кожаная оплетка руля и пр. В более дорогих версиях доступен климат-контроль, система кругового мониторинга, бесступенчатый вариатор, 10-дюймовый монитор и пр. Но цена авто с вариатором – от 481 тыс. грн и выше.

Fiat Qubo (от 379 900 грн)

Единственный в нашем рейтинге пятиместный легкий коммерческий автомобиль доступен с бензиновым и дизельным двигателями. Но заданный ценовой диапазон 15 тыс. долларов попадает только начальная бензиновая версия объемом 1,4 литра (77 л.с.).

Такой Fiat Qubo доступен в единственной комплектации Easy. Машина турецкой сборки оснащается четырьмя подушками безопасности, детскими замками Isofix, дворником и обогревом заднего стекла, кондиционером, рулевой колонкой с регулировкой по высоте, парой задних сдвижных дверей, форточками в задних дверях и пр. Цены на автомобиль с 75-сильным турбодизелем объемом 1,3 литра стартуют с отметки в 447 900 грн.