Ипотека под 5% начнет функционировать в марте

В Украине с марта начнут выдавать кредиты по программе «Доступная ипотека под 5%». Речь идет о покупке нового жилья на первичном рынке, рассказала министр экономики Юлия Свириденко, сообщает Maanimo.

Она отметила, что в правительстве продолжают реализовывать проекты, нацеленные на рост экономики, и один из них — это новая программа «Доступная ипотека под 5%».

«Stay calm and keep supporting Ukraine – своеобразный лозунг украинцев в последние несколько недель. Это спокойствие – залог стабильности нашей экономики. Поэтому продолжаем реализовывать проекты, нацеленные на ее рост», – подчеркнула чиновница.

Среди намеченных планов в год выдать 30 тысяч ипотечных кредитов. Претендовать на льготную ипотеку может любое лицо, имеющее официальный доход и уплачивающее налоги. В ОПУ ожидают, что это увеличит объем строительства в 2 – 2,5 раза.