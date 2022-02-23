Рада увеличит расходы на оборону на 36,5 млрд грн

Верховная Рада планирует внести изменения в государственный бюджет на 2022 год, увеличив расходы на оборону на 36,5 млрд грн, заявила глава партии Слуга народа, народный депутат Елена Шуляк, сообщает Лига.Финансы.

Большая часть средств – 21 млрд грн нужны на денежное довольствие в связи с намерениями повысить зарплаты военных с 1 марта.

Остальные расходы пойдут на вооружение (6,46 млрд грн), средства индивидуальной защиты (3,73 млрд грн), питание (1,5 млрд грн), горюче-смазочные материалы (1,4 млрд грн), финансирование сил территориальной обороны (1,15 млрд грн), вещевое имущество (1 млрд грн) и сухие пайки (0,21 млрд грн).

В государственном бюджете также должны прописать финансирование резервистов, которых мобилизуют из-за вторжения России. Это около 2 млрд грн в месяц.

Кроме того, уже в четверг Верховная Рада может рассмотреть законопроекты об изменениях в Бюджетный кодекс, с помощью которых правительство сможет оперативно распоряжаться средствами на нужды армии, и об упрощении закупок некоторых групп товаров для армии.