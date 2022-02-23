Налоговый комитет одобрил законопроект о повышении ренты на газ

Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал Верховной Раде принять за основу и в целом доработанный законопроект о повышении ренты на газ №7038-Д, сообщает Интерфакс-Украина.

Соответствующее решение комитет принял на заседании в среду утром.

Как указала заместитель министра финансов Светлана Воробей в ходе заседания, доработанная версия законопроекта предусматривает рост поступлений в бюджет на 30,6 млрд грн в 2022 году за счет частных газодобытчиков.

"В концепции законопроекта "Нафтогаз" должен будет уплатить 87,7 млрд грн рентной платы, которая через спецфонд, через систему ПСО будет направлена тому же "Нафтогазу". Поэтому "Нафтогаз" не потеряет ни копейки", - отметила Воробей.

"Собранные деньги будут направлены на финансирование повышения зарплат военным, на обеспечение выплат по "еПоддержке" – это основные направления", - указала замминистра финансов.

При этом она уточнила, что на зарплаты военным планируется направить порядка 25-28 млрд грн, остальное – на "еПоддержку".

По словам Воробей, доработанный законопроект предполагает сохранение действующих ставок ренты при цене реализации газа до $400 за 1 тыс. куб. м.

"Сверхприбыль, начиная от $401, будет рассчитываться по повышенной ставке, которая для старых скважин в 2,2 раза больше, для новых – в 3 раза. Таким образом, рентабельность заложенная при планировании бурения, будет сохранена для предприятий. Нынешние ставки вводились в 2018 году, когда цена газа не превышала $300", - пояснила она.

Кроме того, по словам Воробей, фактическую цену реализации природного газа предлагается рассчитывать как среднеарифметическую между таможенной ценой импорта и ценой на европейском хабе.

"Причем она (цена хаба - ред.) берется именно та, по которой торгуют газодобывающие компании в отчетном периоде", - уточнила она.

По словам первого заместителя министра энергетики Юрия Власенко, газодобывающие компании предложили в рамках компромиссного варианта ввести в законопроект неналоговые изменения.

"Это пакет изменений, изменения в Земельный кодекс. Предлагается добавить к ст.30-1 случаи применения преимущественного права на землеотвод. Это позволит в случае продажи земельных участков с/х назначения, которые находятся в рамках лицензий на добычу нефти и газа, получить лицензиату преимущественное право покупки таких участков. Это обеспечит беспрепятственную разработку недр", - пояснил Власенко.

"Относительно градостроительной деятельности… Также предлагается установить необходимость получать отдельное разрешение на строительство трубопроводов для ускорения подключения к ГТС", - добавил он.

Как сообщалось, в настоящее время рента при добыче газа на старых скважинах для залежей на глубине до 5 км составляет 29%, на глубине свыше 5 км – 14%.

Рента при добыче газа на новых скважинах, пробуренных с 2018 года, для залежей на глубине до 5 км составляет 12%, на глубине свыше 5 км – 6%.