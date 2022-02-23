В зону ООС отправят дополнительные силы Нацполиции
До конца текущей недели в зону проведения операции Объединенных сил будут направлены дополнительные силы полиции для обеспечения правопорядка, сообщает Интерфакс-Украина.
"Что касается ситуации на востоке нашего государства. Полицейские также несут службу в усиленном варианте, часть полицейских входит в силы и средства ООС. Принято решение руководством Нацполиции усилить дополнительными силами", - сказал заместитель глава Нацполиции Александр Фацевич на брифинге в среду в Киеве.
Он сообщил, что дополнительные силы будут направлены в зону проведения ООС до конца недели.
"Для обеспечения, в том числе, правопорядка. Основные силы – Нацгвардия, Вооруженные силы, спецподразделения Нацполиции, которые входят в силы и средства ООС, – будут выполнять задачи, связанные с агрессией. А чтобы обеспечивать тыл и общественный порядок, мы приняли решение по усилению (полицейского присутствия – ред)", – пояснил Фацевич.