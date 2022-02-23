В зону ООС отправят дополнительные силы Нацполиции

До конца текущей недели в зону проведения операции Объединенных сил будут направлены дополнительные силы полиции для обеспечения правопорядка, сообщает Интерфакс-Украина.

"Что касается ситуации на востоке нашего государства. Полицейские также несут службу в усиленном варианте, часть полицейских входит в силы и средства ООС. Принято решение руководством Нацполиции усилить дополнительными силами" , - сказал заместитель глава Нацполиции Александр Фацевич на брифинге в среду в Киеве.

Он сообщил, что дополнительные силы будут направлены в зону проведения ООС до конца недели.