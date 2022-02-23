Изъятые за неуплату штрафов автомобили выставили на продажу

Исполнительная служба впервые выставила на аукцион изъятые за неуплату штрафов за нарушение ПДД автомобили, сообщает 24 Канал.

Большинство автомобилей, которые изымает ГИС, владельцы чаще всего выкупают, уплатив все долги буквально за несколько дней, кое-что дошло до реализации на площадке OpenMarket – СЕТАМ. Впервые с момента введения Минюстом соответствующей инициативы. Об этом сообщил на своей странице в соцсети заместитель министра юстиции Украины по исполнительной службе Андрей Гайченко.

Так недавно государственными исполнителями Соломенского ГИС (г.Киев) изъяты автомобили у владельцев, которые не платили штрафы за нарушение правил дорожного движения, а именно – вождение в состоянии алкогольного опьянения и вождение без водительских прав.

Владелец автомобиля Mitsubishi Lancer имеет на счету 36 постановлений о взыскании штрафов на общую сумму 82 тыс. грн, сейчас оценочная стоимость автомобиля составляет около 114 тыс. грн.

А вот владелец автомобиля Chevrolet Kalos имеет задолженность в 97,4 тыс. грн (9 постановлений о взыскании штрафов). Рыночная стоимость данного автомобиля составляет 103 тыс. грн. Вчера оба автомобиля были переданы на реализацию в ГП "СЕТАМ".

После реализации имущества средства будут направлены на погашение задолженности по уплате штрафов в пользу государства.